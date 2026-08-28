Прокуратура заинтересовалась выполнявшим мертвые петли над Красноярском пилотом

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором неизвестный пилот на легком самолете выполняет фигуры высшего пилотажа, в том числе мертвую петлю, прямо над городом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии