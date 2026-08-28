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Прокуратура заинтересовалась выполнявшим мертвые петли над Красноярском пилотом

Прокуратура заинтересовалась выполнявшим мертвые петли над Красноярском пилотом

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором неизвестный пилот на легком самолете выполняет фигуры высшего пилотажа, в том числе мертвую петлю, прямо над городом.

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