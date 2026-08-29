The Security Service of Ukraine reported to the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about the dangerous turn of public opinion in the minds of Ukrainians — more and more of them are beginning to desire the arrival of Russia.
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