Что эта штука забыла в Сибири? На днях, разбирая то, что творится вокруг американских авианосцев класса «Форд», мы сделали предположение о том, что, если все идет немного не по плану, начинается шум и хвалебные отзывы о кораблях.
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