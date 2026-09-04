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Татарстанда АИ-92 бензинының бәясе 68 сумга кадәр артты

Татарстанда 24-31 август аралыгында АИ-92 бензины һәм дизель ягулыгы кыйммәтләнгән. Бу хакта Татарстанстат хәбәр итә.

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