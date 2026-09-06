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«Военную машину загоняют в гараж»: у Британии нет денег на подготовку армии

«Военную машину загоняют в гараж»: у Британии нет денег на подготовку армии

Министерство обороны Британии вынуждено свернуть боевую подготовку войск ради экономии 30 миллионов фунтов стерлингов.

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