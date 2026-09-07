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Уязвимость суставов к ревматоидному артриту закладывается ещё до рождения

Уязвимость суставов к ревматоидному артриту закладывается ещё до рождения

Учёные Kennedy Institute of Rheumatology при Оксфордском университете обнаружили свидетельства того, что уязвимость отдельных суставов пальцев к ревматоидному артриту формируется ещё в период внутриутробного развития.

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