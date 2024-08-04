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"Джигиты" плясали с автоматами в Валуйках. Какие будут последствия?

"Джигиты" плясали с автоматами в Валуйках. Какие будут последствия?

Инцидент в Валуйках Белгородской области, где "джигиты" танцевали с автоматами и стреляли в воздух, стал поводом для насмешек со стороны противника.

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