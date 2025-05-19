Снижение улова рыбы в Магадане связано с изменением климата

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в 2025 году 10 тысяч тонн лосося — это на шесть тысяч тонн меньше по сравнению с аналогичным по размерам урожая 2023 годом, сообщает правительство региона.