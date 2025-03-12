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Царьград

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Европа второй день не может отойти от шока. Макрон, где срочный саммит?

Европа второй день не может отойти от шока. Макрон, где срочный саммит?

Европа второй день не может отойти от шока, устроенного переговорами Украины и США в Саудовской Аравии.

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