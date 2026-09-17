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Под Орлом в Нарышкино открыли многофункциональную спортплощадку

Под Орлом в Нарышкино открыли многофункциональную спортплощадку

Накануне, 16 сентября, в Нарышкино состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Современное спортсооружение появилось благодаря совместным усилиям Департамента физкультуры и спорта Орловской области, депутатов регионального заксобрания и местной власти.

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