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Мировое обозрение

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Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ

Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ

Дистанционное электронное голосование на нынешних выборах перешагнуло символический рубеж: по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, число избирателей, проголосовавших онлайн, превысило 6 миллионов человек.

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