Ах ты, вахта!

Инновации по части затыкания прорех по методу известного Трифона, свой кафтан латавшего, выходят на новый уровень — глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании экспертов Народного фронта и Национальной медицинской палаты пообещал, что к 2030 году ведомство планирует перераспределить 6 тысяч врачей профильных специальностей в другие медицинские учреждения для работы вахтой.