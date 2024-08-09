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Ах ты, вахта!

Ах ты, вахта!

Инновации по части затыкания прорех по методу известного Трифона, свой кафтан латавшего, выходят на новый уровень — глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании экспертов Народного фронта и Национальной медицинской палаты пообещал, что к 2030 году ведомство планирует перераспределить 6 тысяч врачей профильных специальностей в другие медицинские учреждения для работы вахтой.

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