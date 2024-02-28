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Закон, порядок, государство

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На территории Республики Марий Эл продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции «Не дай себя обмануть!»

На территории Республики Марий Эл продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции «Не дай себя обмануть!»

Полицейские проводят активную работу по информированию населения о мошенничествах. Акция «Не дай себя обмануть!» проводится в связи с участившимися случаями мошенничеств и краж с банковских карт в отношении жителей республики.

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