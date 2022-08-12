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Юран о «Химках»: «Мы бы поборолись за 5-е место. Именно такую задачу перед собой ставил»

Сергей Юран оценил перспективы «Химок» в текущем сезоне Мир РПЛ. На днях он был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

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