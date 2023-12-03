Рыбак в Приморье ночь ходил в носках на морозе после того, как его авто сгорело

Рыбак в Приморском крае всю ночь ходил по лесу в носках после того, как загорелся его автомобиль. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Кавалеровского филиала краевого госучреждения «Примлес» Артем Колесник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии