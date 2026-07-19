БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пошиковали и хватит? Государство на 50−70% сократило финансирование ряда нацпроектов по здоровью

Пошиковали и хватит? Государство на 50−70% сократило финансирование ряда нацпроектов по здоровью

Гузель Улумбекова: Нам остро не хватает врачей, медсестер и денег на оплату их труда Андрей Захарченко Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Гузель Улумбекова Максим Стародубцев В первом полугодии 2026 года расходы федерального бюджета на нацпроекты и госпрограммы в сфере здравоохранения ощутимо снизились по сравнению с прошлым годом.

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