Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Американский майдан: готов ли Вашингтон убрать Зеленского?

Американский майдан: готов ли Вашингтон убрать Зеленского?

Просроченный украинский «президент» сделал вид, что якобы осознал свою фатальную ошибку в общении с лидерами США и жутко опечален собственным безобразным поведением в Белом доме… Делегация Украины на переговорах, проходивших в Саудовской Аравии согласилась принять американский «план перемирия»… Риторика Дональда Трампа в отношении Зеленского значительно смягчилась (хотя бы диктатором он его называть перестал)…После всего этого у кого-то могли возникнуть иллюзии, что между Вашингтоном и Киевом снова наступила полная идиллия – тучи развеялись, лед сломан, недоразумения и конфликты разрешены.

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