Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Доходы от вкладов свыше 210 000 рублей будут облагаться налогом по итогам 2024 года Как сообщается, в 2023 году эта сумма составляла 150 000 рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Доходы от вкладов свыше 210 000 рублей будут облагаться налогом по итогам 2024 года Как сообщается, в 2023 году эта сумма составляла 150 000 рублей.
Свежие комментарии