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Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли

Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли

Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).

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