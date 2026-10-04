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Ивановские новости

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Баскетболистки ивановской «Энергии» проиграли «Надежде» из Оренбурга

Баскетболистки ивановской «Энергии» проиграли «Надежде» из Оренбурга

Ивановская «Энергия» уступила «Надежде» из Оренбурга со счетом 67:77, несмотря на преимущество в три очка после первой половины.

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