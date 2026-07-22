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Царьград

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"Грузинский нокаут за русскую речь": Шестикратный чемпион сломал нос туристке. Толпа встала на защиту. Кто виноват в скандале в Телави

"Грузинский нокаут за русскую речь": Шестикратный чемпион сломал нос туристке. Толпа встала на защиту. Кто виноват в скандале в Телави

Они приехали в Грузию отметить день рождения. А попали в больницу. И в центр международного политического скандала.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
А что день рождения нельзя у себя на родине отпразднововать???
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1 м.