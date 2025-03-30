Июнь — старт аномальной жары «Лето начнётся с температур, присущих пику сезона» — Владимир Клименко, климатолог Согласно обновлённым… Лето-2025: Синоптики предупреждают о температурных качелях и экстремальных явлениях .
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