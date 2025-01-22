СХ

Сергей Храмов

МИ-6 начала зачистку колониальной армии Украины. Первый этам этой армии под руководством МИ-6 был против России. Затем был второй этап всех с улицы на фронт. Сейчас начался третий этап ищут виноватого в армии фашистов-бандеровцев у клоуна псевдо президента кто ответит за отступления... Далее будут еще 2 этапа завершения СВО со стороны украинских военных... РВСН.