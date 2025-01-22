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Рогов: киевский режим начал массовые репрессии против командиров ВСУ

Рогов: киевский режим начал массовые репрессии против командиров ВСУ

На Украине начались массовые задержания представителей командования ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
МИ-6 начала зачистку колониальной армии Украины. Первый этам этой армии под руководством МИ-6 был против России. Затем был второй этап всех с улицы на фронт. Сейчас начался третий этап ищут виноватого в армии фашистов-бандеровцев у клоуна псевдо президента кто ответит за отступления... Далее будут еще 2 этапа завершения СВО со стороны украинских военных... РВСН.
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