На Украине начались массовые задержания представителей командования ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
Рогов: киевский режим начал массовые репрессии против командиров ВСУ
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СХ
Сергей Храмов
МИ-6 начала зачистку колониальной армии Украины. Первый этам этой армии под руководством МИ-6 был против России. Затем был второй этап всех с улицы на фронт. Сейчас начался третий этап ищут виноватого в армии фашистов-бандеровцев у клоуна псевдо президента кто ответит за отступления... Далее будут еще 2 этапа завершения СВО со стороны украинских военных... РВСН.
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