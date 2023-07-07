"Кто-то решил в стране, что либералам все можно. Самолеты за ними отправляют". Журналист Медведев о событиях в Чечне и правовом беспределе

YX YYYYYYY XXXXXXX У нас не государство, а территория с народом. В стране заправляют либерасты. и они везде...

Александр Воронин Смотрим по TV,того задержали,работавшего а ВСУ,того за подрыв рельсов, а те кто разрушает сознание населения и работает на наглосаксов когда будут привлекать к ответственности,включая не выполняющих указания Президентат,е,саботажников???