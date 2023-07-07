"Кто-то решил в стране, что либералам все можно. Самолеты за ними отправляют". Журналист Медведев о событиях в Чечне и правовом беспределе
"Новая газета, Беслан и Масхадов"
Была такая «Новая газета», пожалуй, одна из самых мерзких печатных изданий нашей страны.
Комментарии
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У нас не государство, а территория с народом. В стране заправляют либерасты. и они везде...
Смотрим по TV,того задержали,работавшего а ВСУ,того за подрыв рельсов, а те кто разрушает сознание населения и работает на наглосаксов когда будут привлекать к ответственности,включая не выполняющих указания Президентат,е,саботажников???
а может быть она завербована? или в тёмную используется для каких-то задач?
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