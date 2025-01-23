Деминцы встретились с землячкой, выпускницей школы, известным экскурсоводом и автором книги "Достопримечательности Волгограда" Ириной Волковой.
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Деминцы встретились с землячкой, выпускницей школы, известным экскурсоводом и автором книги "Достопримечательности Волгограда" Ириной Волковой.