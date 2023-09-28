Найден самый полезный сорт говядины в России

Правда, наделать котлет из этого мяса не получится у подавляющего большинства жителей страны.Ученые сразу трех крупных вузов Сибири провели исследования на тему качества говядины и нашли уникальное по свойствам мясо.
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