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Далин не доиграл матч против «Флориды» из-за травмы. Защитник «Баффало» не отправится с командой в Монреаль

Защитник «Баффало»  Расмус Далин не доиграл матч против «Флориды» (5:3) из-за травмы верхней части тела.

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