Предприятие Уралвагонзавода выполнило первый заказ на новые вагоны-платформы

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Вагоностроители Волчанского механического завода выполнили заказ на поставку вагонов-платформ новой модификации, разработанных Уральским конструкторским бюро вагоностроения (оба предприятия входят в составе концерна «Уралвагонзавод».
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