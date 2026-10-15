Две воспитанницы детского сада во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга живы и найдены после нескольких часов поисков, которые начались после того, как они покинули территорию учреждения через незапертую калитку.
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