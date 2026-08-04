Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по обращению о возможном нарушении прав жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава ведомства затребовал доклад по обращению о возможном нарушении прав жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

В социальных медиа размещено видеообращение участника специальной военной операции, в котором он сообщает о нарушении прав жителей некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Север", в котором проживает его семья.

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