Глава ведомства затребовал доклад по обращению о возможном нарушении прав жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

В социальных медиа размещено видеообращение участника специальной военной операции, в котором он сообщает о нарушении прав жителей некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Север", в котором проживает его семья.
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