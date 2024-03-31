Заказник «Раковые озёра» закрывают для людей ради птиц

Им нужна тишина В заказник «Раковые озёра» прилетели лебеди, сообщает «Бриф 24». С каждым днём сюда прилетает всё больше и других птиц, часть из которых улетит на север, а остальные останутся вить гнёзда.
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