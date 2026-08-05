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Астрономы выявили связь массы молекулярных облаков и скорости звездообразования в Млечном Пути

Астрономы выявили связь массы молекулярных облаков и скорости звездообразования в Млечном Пути

Астрономы изучили масштабы звездообразования в молекулярных облаках Млечного Пути. В выборку вошли 45 облаков во внутренней части Галактики, размеры которых варьируются от 5 до 240 парсек, а расстояние до них составляет от 1,1 до 14,4 килопарсек.

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