Боец заключил контракт 19 апреля 2025 года и погиб 31 мая того же года. Суд учёл, что после развода отец не участвовал в жизни сына и не поддерживал с ним связь.
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