Как правильно выбирать грибы – разъяснения экспертов

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать грибы. «В случае со свежими грибами, как правило, трудно определить, где именно они были собраны, в каких условиях и как долго хранились до продажи.
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