Будни Севастополя: утилизация старых ракет и ожидание прилета новых

Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ.
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