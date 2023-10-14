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Полностью веганский рацион противопоказан детям

Полностью веганский рацион противопоказан детям

Потребности маленьких детей в белке и важных микронутриентах не могут быть обеспечены в случае так называемого веганского рациона.

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