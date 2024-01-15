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Почему в Новосибирске не ввели режим ЧС после прорыва теплотрассы: ответ эксперта

Почему в Новосибирске не ввели режим ЧС после прорыва теплотрассы: ответ эксперта

По словам исполнительного директора "ЖКХ Контроль", чрезвычайной ситуации в городе не было.Исполнительный директор организации "ЖКХ Контроль" Сергей Аверьяскин объяснил, почему в Новосибирске не ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как коммунальная авария 11 января оставила без отопления и горячей воды сотни домов в левобережье Новосибирска.

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