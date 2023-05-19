Сиань, 18 мая /Синьхуа/ -- Ниже приведен полный текст Совместной декларации Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху: Совместная декларация Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху 17-20 мая 2023 года по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совершил государственный визит в Китайскую Народную Республику и принял участие в работе первого Саммита "Китай - Центральная Азия".