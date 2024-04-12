Психолог Суполкина объяснила, как космонавты справляются со стрессом

Ученые РАН проанализировали 160 тыс. фраз космонавтов. По каким маркерам можно судить о стрессе космонавтов, как шутки помогают справиться со сложными ситуациями и когда у космонавтов начинается искаженное восприятие времени, RTVI рассказала научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Наталья Суполкина.