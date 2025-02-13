В Казанской консерватории отметят 90-летие Ильгама Шакирова

В Казанской государственной консерватории имени Н.Жиганова с 13 по 14 февраля проходит научно-практическая конференция «Вокальное искусство в развитии национальных музыкальных культур» к 90-летию народного артиста СССР и ТАССР Ильгама Шакирова.
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