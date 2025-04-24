Посол Дарчиев: пример сотрудничества США и России нужно искать в борьбе с фашизмом

Важно сохранить память о той победе и о советском воине-освободителе Пример сотрудничества Соединенных Штатов и России необходимо искать в совместной борьбе стран с фашизмом в годы Второй мировой войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.