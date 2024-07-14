После депортации десятков тысяч нелегальных мигрантов уровень преступности среди приезжих в РФ снизился - МВД

С начала 2024 года из России выслали более 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного закона. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Европейцы сами себя высекли: команда российского судна отказалась спускать флаг России по требованию французских "нейтрализаторов"
- "Энергетические тигры" - страны Прибалтики - решили жить дальше без российской и белорусской электроэнергии
- Саудовская Аравия пришла на помощь России в деле защиты замороженных на Западе российских активов
Свежие комментарии