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Нарышкин заявил, что Великобритания может пойти на провокации против России

Нарышкин заявил, что Великобритания может пойти на провокации против России

Великобритания может пойти на провокации против Российской Федерации. Об этом заявил ТАСС директор отечественной Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.

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