Великобритания может пойти на провокации против Российской Федерации. Об этом заявил ТАСС директор отечественной Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии