БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей Павлов
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Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Согласно данным свежего соцопроса, проведённого аналитическим центром ECFR в тринадцати странах Европы (Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Эстонии, Украине, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции), немалое число европейцев не считают Украину Европой, а её жителей европейцами, пишет ведущее польское издание Rzeczypospolita («Речь Посполитая»).

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