Сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре

Несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий с 1 октября. Прибавку получат военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова.
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