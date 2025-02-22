Следственный комитет проводит проверку о ненадлежащем содержании усадьбы в Калужской области. В СМИ и соцсетях появилась информация о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба, кон.
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