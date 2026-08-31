Иран обвинил Нетаньяху в втягивании США в войну с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во втягивании США в войну с Ираном.
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