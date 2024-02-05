Конспект статьи из немецкой газеты) Если Путин дойдет до Берлина: — гендеризация исчезнет, — мужчины будут мужчинами, а не женщинами, — электричество будет дешевле, — бензин будет дешевле, — исламизация закончится, —левых зеленых посадят в тюрьму Немцы правеют.
Если Путин дойдёт до Берлина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Мир станет лучше и чище. Не будет нацистов,
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Скорее уж Германия распадется-на ФРГ и ГДР.
Ответить
2 час.
sergej resit
👍
Ответить
2 час.
Свежие комментарии