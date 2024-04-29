Около 30 новых зон отдыха появятся в ближайшие годы в Балхаше

В Балхаше, в районе бухты Бертыс, в ближайшие годы должны заработать около 30 новых зон отдыха. Развитие туристического потенциала региона обсудили на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области.
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