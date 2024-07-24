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Закон и Порядок

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Харрис и Трамп решили обменяться резкой критикой в адрес друг друга

Харрис и Трамп решили обменяться резкой критикой в адрес друг друга

Харрис заявила, что Трамп неспособен руководить государством в XXI веке и спросила, хотят ли американцы жить «в стране хаоса, страха и ненависти».

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